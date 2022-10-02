У Росії підлітка відправили на п’ять років у колонію зате,що нібито готувався підірвати будівлю ФСБ у грі

Один із підлітків Микита Уваров, якого слідство визнало лідером групи, отримав п'ять років колонії та штраф у 30 тисяч рублів (11 200 гривень).

Про це повідомив голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, повідомляє Громадське з посиланням на Meduza.

За його словами, двох інших фігурантів справи (за даними правозахисників, їхні імена Денис Михайленко та Богдан Андрєєв) звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони сприяли слідству.

Уваров звинувачення заперечує. Інші фігуранти справи спочатку дали свідчення й намовили на Уварова, а потім відмовилися від своїх слів. В останньому слові Уваров заявив, що в разі призначення реального терміну він відбуватиме його "з чистою совістю та гідністю".

"Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їхнім лідером, ми були на рівних і просто товаришували. Я нікого не обмовив… Я нікого не збирався підривати, я не терорист… Я просто хотів би довчитися, здобути освіту і поїхати кудись далеко звідси", - сказав він.

Що це за справа?

Підлітків затримали влітку 2020 року, коли їм було по 14 років. Це сталося після того, як у Канську, зокрема на будівлі ФСБ, з'явилися листівки з критикою влади та словами підтримки на адресу політв'язнів.

Слідчі вивчили повідомлення затриманих у соцмережах. Як писала "Нова газета", підлітки обговорювали анархізм, піротехнічні досліди та зброю із "слабконаукової фантастики". Найвідомішим фрагментом із листування стала частина з обговоренням вибуху будівлі ФСБ у грі Minecraft, писала Baza.

Але, як зазначає "ОВД-Инфо", безпосередньо в організації вибуху в Minecraft школярів не звинувачували. Їхнє листування, зокрема про гру, використали як доказ навчання тероризму.

Уваров провів під арештом 11 місяців, після звільнення з СІЗО у травні 2021 року він закінчив навчальний рік у школі. Михайленко був в ізоляторі приблизно 10 місяців, Андрєєв був під домашнім арештом.

У серпні 2021 року двом підліткам змінили запобіжний захід на заборону певних дій. Андрєєву дозволили виходити в інтернет та навчатися у школі, а Михайленку заборонили користуватися інтернетом.