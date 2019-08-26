У Росії розповіли про склад радіоктивної хмари, що утворилася після вибуху на полігоні

13 серпня відомство повідомляло, що рівень радіації поруч з місцем аварії перевищує норму у 16 разів

Радіаційний фон після вибуху на полігоні в Архангельській області Росії ненадовго підвищувався через появу хмари радіоактивних інертних газів.

У звіті відомства зазначено, що хмара з’явилася через розпад ізотопів барію, стронцію і лантану, повідомляє "Громадське".

13 серпня відомство повідомляло, що рівень радіації поруч з місцем аварії перевищує норму у 16 разів. При цьому Росгідромет вказує, що стрибок рівня радіації був короткочасним і показники вже стабілізувалися у межах норми.

Нагадаємо, що вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєвєродвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєвєродвінська, де проживає 190 тисяч осіб, стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна.

Практично відразу Міністерство оборони Росії виступило з заявою, в якій ішлолося, що "після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі". Проте військові закрили для судноплавства ділянку Білого моря поруч з полігоном.

У той же час жителі Архангельської області почали активно скуповувати в аптеках йод і йодовмісні препарати, щоб захистити організм від можливого впливу радіації.

Видання Reuters повідомило, що вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою.

Крім того, про це заявив президент США Дональд Трамп.