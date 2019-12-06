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У Росії відпустили на волю журналіста “Медузи” Голунова. Справу закрили

Його звільнили через недоведеність провини
Справу журналіста "Медузи" Івана Голунова, якого в суботу російський суд відправив під домашній арешт за справою про замах на збут наркотиків в особливо великому розмірі, закрили.
У Росії відпустили на волю журналіста “Медузи” Голунова. Справу закрили Фото: MEDUZA

Про закриття справи щодо Голунова повідомляють інформагентства "РИА Новости" та "Інтерфакс" з посиланням на міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева, інформує BBC.

"Компенсацією мого морального збитку буде те, щоб таке більше не сталося ні з ким", - заявив Голунов на виході з будівлі міністерства внутрішніх справ. Тим часом слідчий комітет Росії розпочав перевірку обставин затримання журналіста та його звинувачення в незаконному обороті наркотичних засобів

Інформація про можливе закриття справи Голунова з'явилася у ЗМІ ще в понеділок - інтернет-видання "Проект" повідомило, що в адміністрації президента Росії хочуть припинити переслідування журналіста до 20 червня - саме в цей день має відбутися пряма лінія з Володимиром Путіним.

Водночас у Кремлі цю інформацію назвали такою, що не відповідає дійсності.

Що відомо справу проти Голунова

Журналіст Іван Голунов був затриманий у центрі Москви 6 червня. В поліції тоді заявили, що під час обшуку в нього виявили п'ять пакетів з мефедроном, а під час обшуку вдома - понад п'ять грамів кокаїну і електронні ваги.

У суботу Нікольський суд Москви відправив Голунова під домашній арешт за звинуваченням у замаху на збут наркотиків в особливо великому розмірі.

Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Івана Голунова заступилися не лише колеги з різних видань, а й політики та артисти.

Три провідні російські ділові видання - "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" - в понеділок вийшли з фразою "Мы Иван Голунов" на першій шпальті. У вівторок до них приєдналися "Православие и мир", телеканал "Дождь", The Bell - загалом понад 10 видань.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповідали про цю справу.

Ввечері у понеділок депутат Олександр Хінштейн розповів, що прокуратура Москви підписала постанову про передачу справи Голунова з МВС у Слідчий комітет РФ, проте там заявили, що це не так.

Окрім того, видання "Проект" повідомило, що в адміністрації президента Росії хочуть припинити переслідування журналіста до 20 червня, коли має відбутися пряма лінія з Володимиром Путіним.

"Градус суспільного невдоволення до цього часу треба знизити", - писало видання з посиланням на власні джерела.

Водночас Дмитро Пєсков цю інформацію заперечив: "Ніяких таких установок не було і бути не може", - додав він.

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12 06 2019 11:03
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