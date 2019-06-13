У Росії заявили, що зміна міжнародного написання Kiev на Kyiv їх не стосується Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv

За словами представників Росреєстру, зміна написання назви столиці України не є обов’язковим чи рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі і Росії.

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