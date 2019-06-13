У Росії заявили, що зміна міжнародного написання Kiev на Kyiv їх не стосується
"Рада США щодо географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", — сказали у російському відомстві, йдеться в "Громадське".
Також у Росреєстрі зазначили, що в РФ найменування міста "Киев" вживається відповідно до російського законодавства: відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав — колишніх республік СРСР і їх столиць".
У Росреєстрі також зазначили, що Українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі по веденню каталогу географічних найменувань країн СНД.
Нагадаємо, напередодні Путін заявив: "Ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами".
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