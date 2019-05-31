У Росії вирішили по-новому рахувати рейтинг Путіна: вчора було 31,7%, а сьогодні - 72,3%
24 травня ВЦИОМ опублікував своє дослідження, яке показало, що рейтинг Путіна становить 31,7% - це найнижчий показник з 2006 року, повідомляє "Громадське".
У цій методиці респондентам задавали наступне питання: "Усі ми одним людям довіряємо, іншим - ні. Якщо говорити про політиків, кому ви довіряєте, а кому не довірили би вирішення важливих державних питань?".
У межах цього ж опитування дві третини росіян заявили, що довіряють Путіну. Після цього його речник Дмитро Пєсков обурився, як може знижуватися рейтинг довіри і зростати електоральний рейтинг.
Згодом ВЦИОМ змінив методику і почав прямо ставити питання, чи довіряють респонденти конкретному політику.
У підсумку вже 29 травня центр опублікував нові дані, згідно з якими - рейтинг Путіна становить 72,3%.
Нагадаємо, що російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент