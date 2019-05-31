У Росії вирішили по-новому рахувати рейтинг Путіна: вчора було 31,7%, а сьогодні - 72,3%

Після значного падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦИОМ) змінив методику вимірювання, і рівень підтримки Путіна збільшився у понад 2 рази.

24 травня ВЦИОМ опублікував своє дослідження, яке показало, що рейтинг Путіна становить 31,7% - це найнижчий показник з 2006 року, повідомляє "Громадське".

У цій методиці респондентам задавали наступне питання: "Усі ми одним людям довіряємо, іншим - ні. Якщо говорити про політиків, кому ви довіряєте, а кому не довірили би вирішення важливих державних питань?".

У межах цього ж опитування дві третини росіян заявили, що довіряють Путіну. Після цього його речник Дмитро Пєсков обурився, як може знижуватися рейтинг довіри і зростати електоральний рейтинг.

Згодом ВЦИОМ змінив методику і почав прямо ставити питання, чи довіряють респонденти конкретному політику.

У підсумку вже 29 травня центр опублікував нові дані, згідно з якими - рейтинг Путіна становить 72,3%.

Нагадаємо, що російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р".