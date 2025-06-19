У росії заговорили про можливі домовленості з США та Саудівською Аравією щодо стабілізації цін на нафту

Нафтовий ринок реагує на конфлікт на Близькому Сході.

Якщо конфлікт між Ізраїлем та Іраном матиме істотний тиск на ціни на нафту, то росія, США та Саудівська Аравія можуть знову об'єднати зусилля для стабілізації нафтового ринку.

Про це заявив глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв у коментарі Reuters.

Наразі ціни ростуть через побоювання гравців ринку щодо перебоїв у постачанні нафти. Тому, як зазначив Дмитрієв, доцільно застосувати сценарій 2020 року, коли президенти росії та США разом із наслідним принцом Саудівської Аравії погодили спільне скорочення видобутку нафти на тлі пандемії COVID-19.

"Поки що рано говорити про конкретні спільні дії, але, виходячи з попереднього прецеденту, такі дії можливі", – зазначив Дмитрієв під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На його думку, подорожчання нафти знижує ймовірність нових санкцій проти російського енергетичного сектору, зокрема в межах ЄС, де обговорюється черговий пакет обмежень.