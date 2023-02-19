У росії закликають до ударів по атомних мережах, щоб паралізувати усі українські АЕС

росіяни сподіваються, що знищення таких цілей завдасть більшої шкоди. До того ж чомусь називають це "ударами у відповідь".

російська пропаганда виступає за те, щоб росія завдала удари у відповідь, які б систематично вражали атомну електричну інфраструктуру, щоб змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС. росіяни цілком можуть перейти від розмов до дій і таки почати завдавати таких ударів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зауважує, що російський агрегатор новин Readovka закликав російські війська до виведення з експлуатації зовнішньої електричної атомної інфраструктури, щоб це призвело до аварійної зупинки АЕС в Україні.

"Йдеться не про завдання прямих ударів по атомних електростанціях чи про спричинення викиду радіації, а про удари по окремих підстанціях, які відключали б електропостачання, необхідне для безпечної роботи станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти реактори. Мовляв, знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих росією територій "завдасть збитків у багато разів більших, ніж кілька останніх масованих ракетних ударів", - кажуть аналітики.

Readovka також припустила, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути спрямований на одну з підстанцій, яка підтримує Хмельницьку АЕС, хоча українські офіційні особи заявили, що російські сили вразили військовий об’єкт та цивільну інфраструктуру.

"ISW не має інших доказів того, що росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що мілітаризація росією Запорізької АЕС, використання території Запорізької АЕС для обстрілу українських позицій та повідомлення про російські удари по лініях електропередачі Запорізької АЕС припускають, що це не виходить за межі уявлення про те, що Кремль може продовжувати дії з наміром змусити аварійно зупинити українські ядерні реактори", – йдеться у звіті.