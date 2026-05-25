У росії заявили про міни на танкері, що прибув із бельгійського порту

У російському порту Усть-Луга на танкері "Арреніус", що прибув з бельгійського Антверпена, виявили кілька магнітних мін.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Слідчого комітету росії, міни були закріплені на корпусі судна і виготовлені в одній з країн НАТО. Їх знешкодили. Слідство також стверджує, що встановити міни у територіальних водах рф було неможливо.

Танкер прибув до Усть-Луги для завантаження скрапленого газу, після чого мав вирушити до турецького порту Самсун. У зв'язку з інцидентом Слідчий комітет відкрив кримінальну справу про замах на теракт та незаконний обіг вибухівки.