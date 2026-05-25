У росії заявили про міни на танкері, що прибув із бельгійського порту

25 травня 2026, 17:42
У росії заявили про міни на танкері, що прибув із бельгійського порту
Судно прибуло з бельгійського Антверпена і мало завантажити скраплений газ.

У російському порту Усть-Луга на танкері "Арреніус", що прибув з бельгійського Антверпена, виявили кілька магнітних мін.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Слідчого комітету росії, міни були закріплені на корпусі судна і виготовлені в одній з країн НАТО. Їх знешкодили. Слідство також стверджує, що встановити міни у територіальних водах рф було неможливо.

Танкер прибув до Усть-Луги для завантаження скрапленого газу, після чого мав вирушити до турецького порту Самсун. У зв'язку з інцидентом Слідчий комітет відкрив кримінальну справу про замах на теракт та незаконний обіг вибухівки.

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Хай живе зв'язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
США не можуть відвернутися від Європи.
