У Росії заявили, що Пентагон готує "Троянського коня"
Про це заявив в суботу начальник Генерального штабу Збройних сил - перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов, повідомляє "Українська правда".
"Пентагон почав розробку принципово нової стратегії ведення воєнних дій, яку вже охрестили "Троянський кінь". Суть її полягає в активному використанні протестного потенціалу "п'ятої колони" в інтересах дестабілізації обстановки з одночасним нанесенням ударів високоточною зброєю по найбільш важливих об'єктах", - сказав він.
Начальник Генштабу зазначив, що Росія готова до запобігання будь-якій із цих стратегій.
За його словами, основою відповіді РФ є "стратегія активної оборони", яка передбачає проведення комплексу заходів з випереджальної нейтралізації загроз безпеці держави.
Герасимов заявив, що США разом із союзниками визначили агресивний вектор своєї зовнішньої політики.
"Ними опрацьовуються військові дії наступального характеру, такі як "глобальний удар", "багатосферний бій", - сказав він.
Нагадаємо, що оновлений законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" - опубліковано на сайті Конгресу.
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