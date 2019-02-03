У Росії заявили, що Пентагон готує "Троянського коня"

У Генштабі РФ звинуватили США в розробці нової стратегії ведення військових дій "Троянський кінь".

Про це заявив в суботу начальник Генерального штабу Збройних сил - перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов, повідомляє "Українська правда".

"Пентагон почав розробку принципово нової стратегії ведення воєнних дій, яку вже охрестили "Троянський кінь". Суть її полягає в активному використанні протестного потенціалу "п'ятої колони" в інтересах дестабілізації обстановки з одночасним нанесенням ударів високоточною зброєю по найбільш важливих об'єктах", - сказав він.

Начальник Генштабу зазначив, що Росія готова до запобігання будь-якій із цих стратегій.

За його словами, основою відповіді РФ є "стратегія активної оборони", яка передбачає проведення комплексу заходів з випереджальної нейтралізації загроз безпеці держави.

Герасимов заявив, що США разом із союзниками визначили агресивний вектор своєї зовнішньої політики.

"Ними опрацьовуються військові дії наступального характеру, такі як "глобальний удар", "багатосферний бій", - сказав він.

Нагадаємо, що оновлений законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" - опубліковано на сайті Конгресу.