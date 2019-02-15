У Росії заявили, що за рік громадянство РФ отримали понад 80 тисяч українців

У 2018 році в Росії надали громадянство 83 тис. 081 громадянину України.

За січень-грудень 83 тис. 081 українець отримав громадянство РФ (прийнято, відновлено, визнано), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистичні дані щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

Крім того за даний період прийнято рішення про видачу 64 тис. 861 посвідки на проживання для українців (в даний час в РФ проживає за видами на проживання 170 тис. 638 українців).

Громадяни України в 2018 році отримали 77 тис. 075 дозволів на тимчасове проживання (проживає в даний час за такими дозволами в РФ 160 тис. 706 українців), додали у МВС РФ.

В 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців.

Нагадаємо, відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.