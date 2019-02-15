У Росії заявили, що за рік громадянство РФ отримали понад 80 тисяч українців
За січень-грудень 83 тис. 081 українець отримав громадянство РФ (прийнято, відновлено, визнано), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистичні дані щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.
Крім того за даний період прийнято рішення про видачу 64 тис. 861 посвідки на проживання для українців (в даний час в РФ проживає за видами на проживання 170 тис. 638 українців).
Громадяни України в 2018 році отримали 77 тис. 075 дозволів на тимчасове проживання (проживає в даний час за такими дозволами в РФ 160 тис. 706 українців), додали у МВС РФ.
В 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців.
Нагадаємо, відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"