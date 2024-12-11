У російському міноборони поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі
11 грудня 2024, 20:34
джерело eadaily
росія звинувачує в атаці Україну.
Аеродром у Таганрозі Ростовської області 11 грудня, вранці нібито перебував під ударом. росія звинувачує в атаці Україну.
Про це повідомляє в Telegram Міністерство оборони росії.
Як запевняють у відомстві країни-агресора, удар "був завданий західною високоточною зброєю".
"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", - додали в Міноборони.
російські військові твердять, що їхній розрахунки ЗРПК "Панцир" збили 2 ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.
У той же час, заявили в російському оборонному відомстві, "унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу".
Руйнувань начебто немає, були "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".
За даними Telegram-каналу Astra, окрім авіаремонтного заводу постраждала військова частина, де дислокується 5-та авіаційна група 6955-ї АвБ.
За словами джерел Telegram-каналу, Telegram-каналу, від самого ранку від військової частини проїжджали швидкі та машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.