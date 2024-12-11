У російському міноборони поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі

Як запевняють у відомстві країни-агресора, удар "був завданий західною високоточною зброєю".

"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", - додали в Міноборони.

російські військові твердять, що їхній розрахунки ЗРПК "Панцир" збили 2 ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

У той же час, заявили в російському оборонному відомстві, "унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу".

Руйнувань начебто немає, були "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".