У Ростові засудили п'ятьох кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" строком від 12 років
У суді в Ростові визнали винним і засудили Абдуллаєва Теймура терміном на 17 років суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців, йдеться у "Громадське".
Абдуллаєва Узеіра — терміном на 13 років
Саледінова Айдера — терміном на 12 років
Рустема Ісмаїлова — терміном на 14 років
Джемаденова Еміля — терміном на 12 років.
"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.
Нагадаємо, 14 червня силовики затримали і доставили до Сімферополя Емірхана Муртазаєва.
Раніше, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.
Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.
Окрім цього, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.
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