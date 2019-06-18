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У Ростові засудили п'ятьох кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" строком від 12 років

У Ростові-на-Доні суд винус вирок щодо фігурантів першої сімферопольської групи по "справі Хізб ут-Тахрір"
Про це повідомила "Кримська солідарність".
У Ростові засудили п Фото: obozrevatel.com

У суді в Ростові визнали винним і засудили Абдуллаєва Теймура терміном на 17 років суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців, йдеться у "Громадське".

Абдуллаєва Узеіра — терміном на 13 років
Саледінова Айдера — терміном на 12 років
Рустема Ісмаїлова — терміном на 14 років
Джемаденова Еміля — терміном на 12 років.

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.

Нагадаємо, 14 червня силовики затримали і доставили до Сімферополя Емірхана Муртазаєва.

Раніше, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.

Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.

Окрім цього, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.

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18 06 2019 14:24
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