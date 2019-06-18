У Ростові засудили п'ятьох кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" строком від 12 років

Про це повідомила "Кримська солідарність".

У суді в Ростові визнали винним і засудили Абдуллаєва Теймура терміном на 17 років суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців, йдеться у "Громадське".

Абдуллаєва Узеіра — терміном на 13 років

Саледінова Айдера — терміном на 12 років

Рустема Ісмаїлова — терміном на 14 років

Джемаденова Еміля — терміном на 12 років.

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.

Нагадаємо, 14 червня силовики затримали і доставили до Сімферополя Емірхана Муртазаєва.

Раніше, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.

Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.

Окрім цього, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Читайте також: Фрейзер: Росія продовжує відмовляти місії ООН з прав людини у відвідуванні Криму