У Ростовській області відкрився другий пункт видачі російських паспортів для жителів окупованого Донбасу

У селі Покровському Некліновського району 30 квітня розпочав роботу другий центр видачі паспортів для жителів непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

"Ми готові розглядати питання про відкриття нових пунктів ... Розраховуємо, що перші паспорти вийдуть раніше позначеного граничного терміну (стандартний термін - три місяці)", - заявив представник МВС Росії з питань міграції Кирило Адзінов, повідомляє "Кавказький узел", інформує Hromadske.

Перший пункт, розташований у Новошахтинську, 29 квітня почав прийом заяв. Адзінов ствержу, що пункт вже прийняв 80 заяв від жителів самопроголошеної "Луганській народної республіки", повідомляє "Интерфакс".

Водночас ТАСС з посиланням на представника МВС Росії повідомив, що безпосередній прийом документів на отримання російського паспорта у жителів окупованого Донбасу в Ростовській області не здійсють. Заяви та документи начебто мають приймати спеціальні уповноважені на території Луганської та Донецької областей, вони й доставлятимуть ці документи в Ростовську область.

Кореспондент "Кавказького узда" 30 квітня навідався у пункт видачі російських паспортів у Новошахтинську, За його словами, о 12.45 відділення вже було закрите - перед святом робочий день скоротили. Жодного відвідувача поруч не було. Чоловік, який представився охоронцем, підтвердив, що відділення не приймає документи безпосередньо від жителів самопроголошених республік.

Водночас ЗМІ бойовиків повідомили, заяви від жителів так званої "ДНР" прийматимуть з 3 травня в Донецьку.

Раніше президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Водночас, у російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) вже відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.