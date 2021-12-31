У Румунії поблизу кордону з Україною стався землетрус

У східній Румунії поблизу кордону з Україною 30 грудня зафіксували землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 16:57 за київським часом.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 115 км від кордону з Україною, на глибині 74 км. Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози населенню", - йдеться у повідомленні.

Результати обробки даних надані до міжнародних сейсмологічних центрів.

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