CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ східній Румунії поблизу кордону з Україною 30 грудня зафіксували землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Румунії поблизу кордону з Україною стався землетрус
Землетрус зареєстрували о 16:57 за київським часом
Фото: ap.org
Як передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус зареєстрували о 16:57 за київським часом.
"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 115 км від кордону з Україною, на глибині 74 км. Землетрус може відчуватись окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози населенню", - йдеться у повідомленні.
Результати обробки даних надані до міжнародних сейсмологічних центрів.
Читайте також: На Закарпатті стався землетрус
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2021 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу