Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Румунії втрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий і поранені

Мікроавтобус, який їхав в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі
Одна людина загинула, ще 16 постраждали внаслідок ДТП мікровавтобуса з українцями у ніч з неділі на понеділок поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною.
У Румунії втрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий і поранені Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал Digi24.
 
Мікроавтобус, який їхав в напрямку Угорщини, в'їхав у вантажівку, припарковану на аварійній смузі.
 
Влада активувала червоний план реагування.
 
У мікроавтобусі, який їхав з Чехії,  було 17 людей, 16 з них з України та один з Молдови. Серед пасажирів була 8-річна дитина.
 
Одна людина загинула, а решту доставили до лікарні.
 
В однієї жінки стався серцевий напад, а ще двоє людей отримали серйозні поранення. Інші пасажири мікроавтобуса не постраждали серйозно.
 
Поліція встановлює детальні обставини аварії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2021 16:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.