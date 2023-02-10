У Румунії заявили, що ракету рф зафіксували за 35 км від кордону
Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії. Про це повідомляє Міноборони Румунії.
"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля російської федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.
"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону", - зазначили оборонному відомстві.
Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.
Нагадаємо, росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого.
Шмигаль додав, що країна-агресор кидає всі сили, аби завдати якнайбільше шкоди нашій енергетиці. За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки сталися пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях. У зв'язку з цим можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.