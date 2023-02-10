У Румунії заявили, що ракету рф зафіксували за 35 км від кордону

Система спостереження ВПС Румунії 10 лютого зафіксувала російську ракету, яка летіла до України.

Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії. Про це повідомляє Міноборони Румунії.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля російської федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону", - зазначили оборонному відомстві.

Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.

Нагадаємо, росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого.

Шмигаль додав, що країна-агресор кидає всі сили, аби завдати якнайбільше шкоди нашій енергетиці. За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки сталися пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях. У зв'язку з цим можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.