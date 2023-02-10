Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Румунії заявили, що ракету рф зафіксували за 35 км від кордону

10 лютого 2023, 14:12
У Румунії заявили, що ракету рф зафіксували за 35 км від кордону
Фото: Xinhua
Система спостереження ВПС Румунії 10 лютого зафіксувала російську ракету, яка летіла до України.

Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії. Про це повідомляє Міноборони Румунії.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля російської федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону", - зазначили оборонному відомстві.

Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.

Нагадаємо, росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого. 

Шмигаль додав, що країна-агресор кидає всі сили, аби завдати якнайбільше шкоди нашій енергетиці. За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки сталися пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях. У зв'язку з цим можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.

війнаРумуніяатакаракета

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється