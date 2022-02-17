У Римі поліція провела рейд проти мафії, затримали 65 підозрюваних

"Ндрангету" називають наймогутнішим мафіозним угрупуванням не лише в Італії, а й у світі

Карабінери Риму провели рейд у Римі проти осіб, підозрюваних в причетності до мафіозного клану "Ндрангета".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Повідомляють про 65 затриманих, обшуки і вилучення доказів тривають.

"Ндрангету" називають наймогутнішим мафіозним угрупуванням не лише в Італії, а й у світі. Клан поступово здобув вплив після того, як інший великий судовий процес у 80-х роках завдав удару сицилійському клану Cosa Nostra.

У листопаді суд виніс перші вироки у найбільшому за останні 30 років судовому процесі проти мафії, 70 з них - обвинувальні. Шість із засуджених отримали максимальні терміни, про які просили прокурори - 20 років позбавлення волі. Всього перед судом постали 355 членів клану "Ндрангета".

Прокурори вважають, що клан контролює більшу частину контрабанди кокаїну до Європи, а частиною організації можуть бути близько 150 родин та близько 6000 спільників лише у Калабрії.

Нагадаємо, що італійські правоохоронці затримали у вівторок, 16 листопада, понад сотню людей в рамках розслідування провадження проти великого мафіозного угрупування "Ндрангета".