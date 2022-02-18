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У Саудівській Аравії компанія створила 30 вакансій машиністок потяга

Резюме надіслали більш як 28 тисяч жінок
У Саудівській Аравії іспанська залізнична компанія Renfe, яка відповідає за експлуатацію швидкісних поїздів між Меккою та Медіною, вперше в історії країни оголосила, що шукає 30 машиністок потяга.
У Саудівській Аравії компанія створила 30 вакансій машиністок потяга Ілюстративне фото Фото: Renfe

Про це повідомила сама компанія, пише Громадське.

Усі заявки надійшли протягом місяця. Після онлайн-тестування, що мало на меті оцінити академічну успішність та знання англійської мови, кількість кандидаток скоротилася вдвічі, але й тепер сягає 14 тисяч людей.

До середини березня компанія визначить 30 машиністок. Після року навчання вони керуватимуть поїздами, що курсують між Меккою та Медіною - цим маршрутом щорічно подорожують мільйони мусульманських паломників.

Права жінок у Саудівській Аравії

Донедавна мешканки Саудівської Аравії могли працювати вчителями або медичними працівниками, проте останнім часом уряд провів низку реформ, після яких до кінця 2020 року частка жінок серед усіх працівників країни зросла до 33%. Однак чоловіки, як і раніше, займають більшість постів (особливо в державному секторі).

Лише останніми роками саудівським жінкам дозволили керувати автомобілем, їздити за кордон без дозволу чоловіків, ходити на футбольні матчі, служити в армії. У 2019 році ресторанам у країні дозволили не мати окремого входу для жінок, втім, рішення не було обов’язковим до виконання.

Водночас громадянки країни досі не можуть без дозволу опікуна-чоловіка вийти заміж, покинути в'язницю чи навіть отримати певні медичні послуги.

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18 02 2022 16:05
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