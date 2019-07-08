У СБУ пояснили, чому не затримали в Станиці Луганській "парламентарів" так званої "ЛНР"

"Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я"

У Службі безпеки України заявили, що не затримали "парламентарів" так званої "ЛНР"иці Луганській, бо це розцінили би як зрив Мінських домовленостей.

У відомстві наголосили, що візит до Станиці представників бойовиків на переговорах у Мінську Владислава Дейнеги та Ольги Кобцевої є "продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів", повідомляє "Громадське".

"Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - заявили в СБУ.

Водночас у відомстві наголосили, що розслідують кримінальні провадження щодо Кобцевої та Дейнеги за посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що терористи "ЛНР" перейшли через міст у Станиці і заявили про свої права. Вони нахамили очільнику Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Юрію Золкіну та заявили, що за Мінськими угодами Станиця та Щастя "їхні".