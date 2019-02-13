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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У СБУ відреагували на заяву Мангера про причетність до вбивства Гандзюк керівника департаменту

"Заява Мангера викликає навіть не здивування, а обурення"
У Службі безпеки України звинуватили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера у наклепі.
У СБУ відреагували на заяву Мангера про причетність до вбивства Гандзюк керівника департаменту Фото: ukrinform.ua

"Через велику зацікавленість заявою Голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера щодо причетності до нападу на Катерину Гандзюк керівника департаменту СБУ Данила Доценка – наголошую: Заява Мангера, обґрунтовано підозрюваного в організації вбивства активістки Гандзюк, зроблена під час судового засідання з обрання йому міри запобіжного заходу викликає навіть не здивування, а обурення. Вона є абсурдною, безпідставною та наклепницькою", - написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Не виключаю, що її єдиною метою було намагання нівелювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган", - додала Гітлянська.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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13 02 2019 19:16
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