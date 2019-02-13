У СБУ відреагували на заяву Мангера про причетність до вбивства Гандзюк керівника департаменту

У Службі безпеки України звинуватили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера у наклепі.

"Через велику зацікавленість заявою Голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера щодо причетності до нападу на Катерину Гандзюк керівника департаменту СБУ Данила Доценка – наголошую: Заява Мангера, обґрунтовано підозрюваного в організації вбивства активістки Гандзюк, зроблена під час судового засідання з обрання йому міри запобіжного заходу викликає навіть не здивування, а обурення. Вона є абсурдною, безпідставною та наклепницькою", - написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Не виключаю, що її єдиною метою було намагання нівелювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган", - додала Гітлянська.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.