У секторі Гази через ізраїльські обстріли припинила роботу головна лабораторія з COVID-19

Клініці, розташованій на півночі міста Газа, було завдано збитків під час ізраїльського удару, який наносився по сусідньому будинку.

Головна коронавірусна лабораторія в клініці сектора Гази перестала функціонувати через пошкодження від авіаудару з боку Ізраїлю, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на видання The Times of Israel з посиланням на главу управління охорони здоров'я Гази Юсуфа Абу Ріша.

За його словами, клініці, розташованій на півночі міста Газа, було завдано збитків під час ізраїльського удару, який наносився по сусідньому будинку.

The Times of Israel зазначає, що більшість жителів сектора Гази не пройшли вакцинацію від COVID-19.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Гази залишається напруженою вже протягом тижня. Спочатку бойовики в секторі Гази почали ракетний обстріл, щоб підтримати палестинських демонстрантів в Єрусалимі. Ситуація в регіоні ускладнилася на тлі рішення ізраїльського суду про виселення кількох палестинських сімей з їхніх будинків в Шейх Джарраху.

Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються. Армія оборони Ізраїлю вдається до відповідних дій. З обох сторін є жертви і постраждалі.

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