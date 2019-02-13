У Сенат США внесли законопроект про нові санкції проти Росії через напад на українські судна

В американський Сенат внесли законопроект "Про захист від агресії Кремля" щодо нових санкцій проти Росії через напад на українські судна біля Керченської протоки та втручання у внутрішні справи інших країн.

Як повідомляється на сайті комітету Сенату США з міжнародних відносин, через спроби РФ підірвати демократичні інститути в інших країнах передбачені обмежувальні заходи проти інвестицій в російському нафтогазовому секторі, суверенного боргу РФ, кібер-сектору, банківського сектору, а також стосовно політиків, олігархів і членів їхніх сімей, які причетні до "незаконної та корупційної діяльності від імені Володимира Путіна".

Другу частину санкцій пропонується запровадити через агресію Росії проти України, зокрема через напад на українські кораблі і захоплення в полон моряків. Так, документ передбачає санкції стосовно 24 агентів ФСБ, причетних до нападу на українські судна, щодо енергетичних проектів РФ за межами країни та сектору видобутку сирої нафти.

Також законопроект передбачає обмежувальні заходи щодо суднобудівного сектору РФ, якщо Москва буде порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці або будь-де в світі.

Як зазначає Reuters, цей законопроект є більш жорсткою версією документа, який сенатори пропонували в серпні 2018 року і який у підсумку не ухвалили. Новий пакет санкцій представили республіканець Ліндсі Грем та демократ Боб Менендес.

За інформацією телеканалу "Дождь", на фоні новини про цей законопроект російський рубль втратив 40-50 копійок до долара та євро.

Нагадаємо, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу.