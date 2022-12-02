У Сенат США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти

США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції

Американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проєкт «Закону про відповідальність Білорусі за агресію» з метою утримати Білорусь від дозволу Росії використати свою територію для вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора.

Законопроєкт передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України.

«США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції», - сказав Ленкфорд.

У повідомленні наголошується, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни. Крім того, РФ перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон і направила в Чорне море ще шість кораблів ВМФ.

Діями, за які можуть бути введено санкції, законопроєкт називає: спільну з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; закупівлю чи передачу летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 10 лютого, збройні сили Росії та Білорусі розпочали спільні масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022». Маневри проходять поблизу кордону України.

Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Альянсу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу прийняти такі російські «пропозиції», кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи «військового та військово-технічного характеру».