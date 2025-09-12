У Сенаті США пропонують визнати росію спонсором тероризму через викрадення українських дітей

Трамп знову заявив, що готовий запровадити санкції проти росії після найбільшої за війну атаки дронами.

У Сенаті США набирає обертів нова ініціатива щодо тиску на росію. Двопартійна група сенаторів виступила з пропозицією визнати росію державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей.

Про це пише Axios, підкреслюючи, що на тлі цієї ініціативи "знову отримує імпульс великий двопартійний пакет санкцій проти росії".

Новий поштовх дискусії дало нещодавнє порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. Цей інцидент знову загострив питання жорсткої реакції Вашингтона на агресивні дії Кремля, зазначає портал.

У четвер сенатори від обох партій Ліндсі Ґрем (республіканець), Річард Блюменталь(демократ), Емі Клобучар (демократка) і Кейті Бріт (республіканка) представили законопроєкт, який передбачає внесення Росії та Білорусі до списку спонсорів тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

Зараз у цьому списку перебувають лише Куба, Іран, КНДР і Сирія. Грем наголосив, що потрапити туди непросто, але росія своїми діями «заслужила це право». Він закликав обидві партії дати можливість розглянути і проголосувати за ініціативу, зазначивши, що процес має бути запущений негайно.

Паралельно сенатор продовжує просувати інший двопартійний законопроєкт, який підтримали вже понад 80 співспонсорів. Він передбачає запровадження економічних санкцій проти росії в разі відмови путіна від переговорів, а також установлення 500% тарифу на імпорт товарів із країн, що купують російську нафту.

Грем розповів, що мав конструктивну розмову з Білим домом і більшість розбіжностей уже вдалося врегулювати. Він також планує обговорити з лідером республіканської більшості Джоном Тюном питання винесення документа на голосування.

За словами Тюна, в Сенаті відчувається «підвищений інтерес» до ухвалення цієї ініціативи. Сам Грем пояснив, що новий законопроєкт відкриває ще один фронт проти росії, яка вторглася в Україну і викрала тисячі дітей.

"Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської росії. Яка правильна відповідь? Зробіть щось із цим. Давайте як світ перестанемо сидіти, нічого не роблячи, і зробимо так, щоб це було неприйнятним", — закликав він.

Тим часом у Польщі та силами НАТО було збито понад десяток російських дронів, які неодноразово порушували повітряний простір країни. Подія викликала гостру реакцію у Вашингтоні.

Дональд Трамп знову заявив, що готовий запровадити санкції проти росії після найбільшої за війну атаки дронами, але поки що він не зробив конкретних кроків. На своїй сторінці в соцмережі він відреагував словами: «Що це таке — росія порушує повітряний простір Польщі дронами? Ось і маємо». Інцидент спричинив хвилю двопартійної критики на адресу москви.