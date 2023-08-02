У Сенаті США внесли проєкт закону, який спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України

Законопроект спрямований на задоволення потреб України в енергетичній безпеці, а також на реконструкцію та модернізацію енергоінфраструктури.

Сенатори США Боб Менендес (штат Нью-Джерсі, Демократична партія) та Джим Ріш (штат Айдахо, Республіканська партія) представили законопроєкт, який допоможе збільшити американські інвестиції в енергетичну інфраструктуру України та посилити енергетичну безпеку Східної Європи після незаконного та неспровокованого вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті Комітету Сенату США із закордонних справ.

"Безглузде вторгнення росії не лише забрало незліченну кількість українських життів і спробувало зруйнувати українську економіку, воно зруйнувало більше половини енергетичної інфраструктури України і оголило виклики, з якими зіштовхуються багато наших східноєвропейських партнерів та союзників, коли ми разом працюємо над тим, щоб послабити здатність росії використовувати енергетичні ресурси як зброю", - сказав Боб Менендес.

"Я пишаюся реакцією Сполучених Штатів, і ми повинні робити більше з нашими європейськими партнерами, підтримуючи середньострокову і довгострокову енергетичну безпеку для України і не тільки. Ми повинні допомогти Україні з постачанням палива в надзвичайних ситуаціях, підтримати її зусилля з відновлення енергетичної інфраструктури у більш сучасний та прозорий спосіб, а також сприяти американським інвестиціям у країни Східної та Південно-Східної Європи, щоб допомогти зменшити їхню залежність від російських нафти та газу", - додав він.

Законопроєкт санкціонує виділення Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку 1,88 мільярда доларів, в тому числі 1,1 мільярда доларів на підтримку реконструкції, безпеки та модернізації енергетичного сектору України. Документ також передбачає щонайменше 500 мільйонів доларів на зменшення залежності Східної Європи від поставок російських енергоносіїв.

Положення RESCUE також мають на меті:

збільшити енергетичну взаємопов'язаність регіону;

покращити диверсифікацію джерел енергії;

вирішити проблеми ядерної безпеки в Україні;

впровадження сучасних стандартів належного управління, а також надання пріоритету американському виробництву та джерелам постачання;

надавати пріоритет країнам з ризиками для енергетичної безпеки;

пом'якшення екологічної та ядерної загрози у воєнний час;

залучити міжнародну підтримку;

створити механізми нагляду.

Раніше повідомлялось, що Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України, прагнучи прискорити постачання зброї острову на тлі зростання загрози з боку Китаю.