У Сенаті США виникли нові перешкоди для ухвалення "пекельних санкцій" проти росії – NYT

Попри те, що законопроєкт поки не вдалося зрушити з місця, прихильники вважають, що шанси на його ухвалення залишаються.

Плани швидко ухвалити законопроєкт про "пекельні санкції" проти росії опинилися під загрозою. Головною перепоною стали розбіжності між Трампом і демократами щодо президентських повноважень у питанні тарифів.

Про це пише The New York Times.

Суперечки точаться навколо норми, яка дозволяє Трампу, але не зобов'язує його, запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують великі обсяги російської нафти та інших енергоносіїв, а також скасовувати їх на власний розсуд. Демократи виступають проти таких широких повноважень, натомість республіканці вважають, що без цього Трамп накладе вето на документ.

Законопроєкт отримав підтримку понад 60 сенаторів, достатню для подолання філібастеру. Сенаторка Дарлін Грем, яка замінила брата, також підтримала ініціативу. Однак до початку серпневих парламентських канікул у сенаторів залишається дедалі менше часу, а просування документа знову опинилося під питанням.