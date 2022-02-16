У Сербії призначили дострокові парламентські вибори
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал B92.
"Я оголошую вибори народних депутатів на 3 квітня 2022 року. Закликаю громадян Сербії прийти на дільниці, показати демократичні можливості країни, наскільки важливо прийняти плани та програми на майбутнє. Нехай переможе найкращий. Громадяни Сербії, бажаю вам гарних виборів", - написав Вучич в Instagram, висловивши переконання, що жителі Сербії вміють обирати найкращих.
Виборча кампанія розпочинається одразу після публікації президентського указу в Офіційному віснику.
Раніше президент спікер парламенту Івіца Дачич оголосив місцеві вибори також на 3 квітня цього року.
Дуже ймовірно, що президентські вибори, які мають відбутися цього року, відбудуться в той самий день.
Попередні опитування свідчать про те, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) на чолі з Вучичем займає лідируючу позицію, але опозиція сподівається на високу явку виборців.
Правоцентристська партія Вучича користується підтримкою 57% електорату, згідно з опитуванням агентства "Фактор Плюс", опублікованим у грудні.
Правозахисники та політичні опоненти довгий час звинувачували Вучича в авторитарних тенденціях і придушенні незалежних ЗМІ.
Основні опозиційні партії Сербії бойкотували вибори 2020 року і назвали цей процес ані вільним, ані справедливим.
Хоча опозиція все ще стверджує, що попередні вибори були сфальсифіковані, цього разу вони заявляють, що візьмуть участь і представили кандидатів.
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