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У Щасті окупанти влучили у житловий будинок

Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні
У місті Щастя Луганської області окупанти влучили у житловий будинок.
У Щасті окупанти влучили у житловий будинок Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці.
 
«Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні», - заявив Гайдай.
 
Як повідомляв Укрінформ, упродовж 21 лютого збройні формування Російської Федерації 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
 
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців загинули. 12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Шестеро отримали бойові травмування.
 
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22 02 2022 10:52
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