У Щасті окупанти влучили у житловий будинок

Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні

У місті Щастя Луганської області окупанти влучили у житловий будинок.

Як передає Укрінформ, про це голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці.

«Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні», - заявив Гайдай.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 21 лютого збройні формування Російської Федерації 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців загинули. 12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Шестеро отримали бойові травмування.