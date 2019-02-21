У "Схемах" розповіли, що за їхнім журналістом стежать охоронці Ахметова

"Починаючи з вересня 2018 року, декілька одних і тих самих автомобілів регулярно їздять слідом за редакційним авто "Схем"

Охоронці олігарха Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми".

"Починаючи з вересня 2018 року, декілька одних і тих самих автомобілів регулярно їздять слідом за редакційним авто "Схем", коли група виїжджає на зйомки в рамках виконання своїх професійних обов’язків. Стеження відбувається як в урядових кварталах Києва, так і за містом і біля аеропорту Жуляни", - зазначають журналісти програми, інформує "Українська правда".

Усі авто, які, за твердженнями журналістів, стежать за знімальною групою, належать охоронній фірмі ТОВ "Дельта-Донбас". Її кінцевий бенефіціарний власник - Рінат Ахметов.



Фото:"Радіо Свобода"

"Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання нашій діяльності. Адже ми раніше неодноразово розповідали про зв’язки самого олігарха Ахметова, про те, як він зберіг свої позиції і за постмайданної влади, та продовжуємо фіксувати його непублічні контакти з першими особами держави", – вважають у "Схемах".

"Редакція надає цьому факту розголосу, бо, по-перше, справжні наміри цих людей невідомі, а по-друге, є сподівання, що після цього тиск припиниться і наші журналісти зможуть надалі безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки, зокрема, досліджуючи зв'язки самого Ахметова з українськими високопосадовцями", – пояснила головний редактор програми Наталка Седлецька.

Після перегляду відео з охоронцями олігарха, юристи заявили журналістам, що вбачають у цих фактах ознаки перешкоджання журналістській діяльності, що є статтею Кримінального кодексу.

"Коли журналістська група робить свою роботу і веде журналістське розслідування або ж знімає, таке постійне стеження може бути формою морального психологічного впливу для того, щоб перешкодити відзняти певний матеріал", – сказав директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко.

"Можна писати заяву відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає саме вплив на роботу журналіста з метою перешкоджання його професійній діяльності", – додала адвокат Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.

"Схеми" звернулись до прес-служби Ріната Ахметова з питаннями про причину стеження охоронців олігарха за журналістами. Однак журналісти не отримали жодної відповіді до моменту публікації матеріалу.