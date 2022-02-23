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У Шотландії знайшли рештки найбільшого у світі птерозавра юрського періоду

Коли ця істота жила близько 170 мільйонів років тому, це була найбільша тварина, яка будь-коли літала, принаймні, про яку ми знаємо
У Шотландії знайшли останки найбільшого в світі птерозавра юрського періоду, завдяки чому стало відомо, що гігантські птерозаври існували на 25 мільйонів років раніше, ніж вважалося досі.
У Шотландії знайшли рештки найбільшого у світі птерозавра юрського періоду Фото:Warpaintcobra/Getty Images/iStockphoto
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
 
Скам'янілі останки птерозавра з розмахом крил приблизно 2,5 м знайшли мисливці за скам'янілостями на шотландському острові Скай.
 
 
Знахідка проливає нове світло на еволюцію птерозаврів, опираючись на їх розміри. Попередні знахідки свідчили про те, що птерозаври протягом юрського періоду не виростали більше, ніж до 1,6-1,8 метра в розмаху крил, а найбільших розмірів досягали лише в крейдовий період.
 
 
«Коли ця істота жила близько 170 мільйонів років тому, це була найбільша тварина, яка будь-коли літала, принаймні, про яку ми знаємо», — сказав професор Стів Брусатт, співавтор дослідження з Единбурзького університету.
 
За його словами, птахи еволюціонували від динозаврів приблизно в той час, коли жила знайдена істота.
 
Птерозаври - вимерлий ряд літаючих плазунів мезозойської ери, які жили 210-65,5 млн років тому, одночасно з динозаврами і морськими ящерами.
 
 
Фото: Warpaintcobra/Getty Images/iStockphoto, Mark Garlick/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images/Science Photo Library RF, Kevin Schafer/Getty Images
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23 02 2022 13:41
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