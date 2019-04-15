У штабі Порошенка заявили, що не можуть притягти Гладковського "за шкірку" до в’язниці
"Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся до Національного антикорупційного бюро, до органу в якого репутація абсолютно незалежна від президента", - заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Українська правда".
За його словами, справа підслідна НАБУ, тому Порошенко туди і звернувся. Також Медведєв порадив звертатися до НАБУ, щоб дізнатися про перебіг розслідування.
"Крім того президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", - додав Медведєв.
Президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса, який балотувався на виборах президента у 2019 році, але знявся на користь Порошенка, додав речник штабу кандидата.
Медведєв дорікнув опоненту Порошенка в другому турі Володимиру Зеленському словами, що "президент не цар" і порадив ознайомитися з повноваженнями глави держави.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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