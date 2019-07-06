Ранкове зведення: четверо військових загинули, десятеро поранені

Упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще 8 дістали поранення

За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.

На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я, обстрілявши позиції української армії біля населених пунктів: Опитне, Павлопіль, Водяне, Чермалик та Мар’їнка, На Луганщині за минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь — біля Майорська, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, йдеться в " Громадське ".

Вже 7 червня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: біля населених пунктів Павлопіль і Гнутове на Донеччині та біля селищ Новолуганське, Травневе і Зайцеве на Луганщині. Біля Новолуганського бойовики застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.