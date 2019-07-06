CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ранкове зведення: четверо військових загинули, десятеро поранені
Упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще 8 дістали поранення
Фото: ukrinform.ua
На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я, обстрілявши позиції української армії біля населених пунктів: Опитне, Павлопіль, Водяне, Чермалик та Мар’їнка, На Луганщині за минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь — біля Майорська, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, йдеться в "Громадське".
Вже 7 червня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: біля населених пунктів Павлопіль і Гнутове на Донеччині та біля селищ Новолуганське, Травневе і Зайцеве на Луганщині. Біля Новолуганського бойовики застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", — додали в штабі.
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07 06 2019 08:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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