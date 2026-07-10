У Штатах 8 людей звинуватили у підготовці теракту на турнірі UFC біля Білого дому

Правоохоронці США висунули звинувачення вісьмом чоловікам, які планували теракт на турнірі UFC 14 червня. Серед можливих цілей – президент США Дональд Трамп, мільярдер Ілон Маск та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За версією слідства, обвинувачені планували вбити президента США, віцепрезидента, інших федеральних чиновників, прем'єр-міністра Ізраїлю, Ілона Маска та "інших особливо важливих цілей" під час турніру UFC Freedom 250. Один із обвинувачених розповів слідчим, що вони планували запустити на захід дрони, навантажені вибухівкою, а потім стріляти в глядачів, які намагатимуться втекти.

За даними Мін’юсту, підготовка розпочалася у травні. Підозрювані накопичували гроші, зброю, боєприпаси, бронежилети, вибухівку, дрони, медичне обладнання та засоби зв’язку. 10 червня, за чотири дні до турніру, правоохоронці дізналися про можливу загрозу. У червні Мін’юст висунув федеральні звинувачення проти семи людей з Огайо, Міссурі, Вашингтона, Небраски та Каліфорнії. За даними влади, учасники угруповання дотримувалися крайніх конспірологічних теорій і сподівалися, що напад дестабілізує роботу уряду.

19-річного Тайсена Пропера з Данвілля, штат Огайо, та ще чотирьох осіб затримали й звинуватили у вихідні, коли в Білому домі проходив турнір UFC Freedom 250. Ще двох підозрюваних ФБР заарештувало приблизно через тиждень у Вашингтоні та Міссурі.

Восьмим фігурантом справи став 21-річний Чендлер Скаггс із Чапманвілля – його затримали цього тижня. За даними слідства, Скаггсу мали відвести роль одного зі снайперів. Після арешту Пропера, який мав його забрати, Скаггс втратив зв’язок з іншими учасниками групи.