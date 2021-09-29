CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧоловік, який у 2018 році вбив п’ятьох людей, серед яких 4 журналісти, в будівлі редакції американської газети The Capital Gazette в штаті Меріленд (США), отримав шість довічних термінів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Штатах терорист отримав шість довічних термінів за напад на редакцію газети
Також йому присудили ще 345 років позбавлення волі
Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
За словами прокурорів, Джаррод Рамос отримав шість довічних термінів, із яких п'ять без права на помилування.
Також йому присудили ще 345 років позбавлення волі.
Зазначається, що у липні цього року члени великого журі визнали Рамоса кримінально відповідальним за скоєний злочин, таким чином відкинувши його заяву про те що він божевільний.
Як повідомлялося, у 2018 році до американської газети The Capital Gazette з міста Аннаполісу, що в штаті Меріленд, увірвався чоловік та відкрив вогонь. В результаті нападу загинуло четверо журналістів та співробітник відділу продажів.
Прокурори заявили, що Джаррод Рамос здійснив атаку на газету через образу. У 2012 році він подав позов про наклеп на газету та на репортера за статтю 2011 року, де детально описувалася його визнання своєї провини у справі про домагання. Тоді суддя відхилив цей позов, а у 2015 році апеляція підтвердила рішення першої інстанції.
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29 09 2021 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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