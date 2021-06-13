У штаті Нью-Йорк скоро можуть дозволити у графі "стать" на документах вказувати хрестик

Це вже можна у 24 штатах США

Обидві палати законодавчого органу штату Нью-Йорк ухвалили законопроєкт, який дозволить жителям штату ставити хрестик ("Х") в офіційних документах у графі, яка вимагає вказати стать. Ініціатива спрямована на небінарних, трансґендерних та інтерсекс-людей.

Законопроєкт передбачає, що нью-йоркці, які бажають змінити свою стать юридично, не будуть повинні надавати медичні довідки, що підтверджують їхній статус, повідомляє "Громадське". Також пропонується усунути вимогу публікації нового імені, обраного небінарною, трансґендерною чи інтерсекс-людиною, в місцевій газеті, щоб воно почало використовуватися і в документах.

Національний центр трансґендерної рівності США зауважує, що правильна ґендерна ідентифікація в офіційних документах сприяє більшій захищеності транслюдей і покращує їхній доступ до соціальних послуг - наприклад працевлаштування чи отримання соцвиплат.

Законопроєкт у п’ятницю, 11 червня, остаточно підтримав законодавчий орган Нью-Йорку. Для набуття ним чинності його ще має підписати губернатор штату Ендрю Куомо, член Демократичної партії. Він не відповів на запит Insider про наміри щодо законопроєкту.

Як зазначає CNN, аналогічні законопроєкти вже діють у 24 штатах США, зокрема і в місті Нью-Йорк - з березня 2019-го. У лютому 2021 року представник Білого дому повідомляв виданню The 19th, що подібну ініціативу на федеральному рівні може винести і президент США Джо Байден.

У січні 2021 року Байден скасував указ попередника Дональда Трампа, який забороняв трансґендерним людям служити в армії. Трамп заборону пояснював тим, що трансґендери в армії призводять до "значних медичних витрат і неорганізованості".

Червень кожного року вважається у світі місяцем Прайду - заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності про ЛГБТ+-спільноту й боротьби за її права.

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