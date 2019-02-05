У Швеції, Данії і Норвегії скасовані понад 700 рейсів через страйк в авіакомпанії
Пілоти почали страйк у п'ятницю через провал переговорів про оплату. Новий раунд переговорів між компанією і страйкуючими співробітниками почався в норвезькій столиці Осло 1 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Шведська асоціація пілотів авіаліній, яка ініціювала страйк, раніше заявила, що місяці переговорів не змогли принести рішення щодо "погіршення умов роботи пілотів, непередбачуваних графіків роботи і відсутності безпеки на робочому місці".
Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти, з огляду на їхню і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тис. крон ($9 769) на місяць".
Асоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.
Нагадаємо, бельгійська служба управління повітряним рухом (Skeyes) оголошувала про закриття повітряного простору на добу через загальний національний страйк 13 лютого.
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