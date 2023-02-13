У Швеції довелося викинути 8,5 млн доз ковід-вакцини через спад інтересу до вакцинації

Причиною стало спадання інтересу до ревакцинації після того, як країна пройшла найгірший період епідемії коронавірусу.

У Швеції довелося викинути близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - приблизно п’яту частину з того, що країна закуповувала для імунізації від Covid-19.

Про це повідомляє Sveriges Radio, цитуючи колишнього національного координатора з питань вакцинації Річарда Бегстрьома.

За його словами, головною причиною стало спадання інтересу до ревакцинації після того, як країна пройшла найгірший період епідемії коронавірусу.

"Найбільші об’єми - це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що США пропонує перейти на щорічні щеплення від COVID-19.