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У Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки

7 жовтня, у Швеції стартував тиждень присудження Нобелівської премії
У столиці Швеції Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки.
У Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки Фото: Associated Press

Так, премію за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук

Фото: офіційна сторінка Нобелівської премії у Twitter

Премія за 2019 рік дісталась австрійському автору Петеру Хандке.

7 жовтня, у Швеції стартував тиждень присудження Нобелівської премії.

Ще залишилося вручити такі премії:

  • премія миру – 11 жовтня;
  • економіка – 14 жовтня.

Нагадаємо, що Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з хімії.

 
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10 10 2019 16:15
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