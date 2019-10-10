CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Швеції Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки
7 жовтня, у Швеції стартував тиждень присудження Нобелівської премії
Фото: Associated Press
Так, премію за 2018 рік отримала польська письменниця Ольга Токарчук
Фото: офіційна сторінка Нобелівської премії у Twitter
Премія за 2019 рік дісталась австрійському автору Петеру Хандке.
7 жовтня, у Швеції стартував тиждень присудження Нобелівської премії.
Ще залишилося вручити такі премії:
- премія миру – 11 жовтня;
- економіка – 14 жовтня.
Нагадаємо, що Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з хімії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2019 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків