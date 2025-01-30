У Швеції застрелили чоловіка, який неодноразово палив Коран під час протестів

Сьогодні мав відбутись суд щодо іракця.

В четвер, 30 січня, у Швеції невідомі застрелили Салвана Моміку, який неодноразово під час акцій спалював священну книгу мусульман Коран.

Про це повідомляє британський Daily Mail.

В поліції вже підтвердили, що чоловік загинув через стріляну напередодні.

Сьогодні ж суд Стокгольма мав ухвалити рішення щодо того, чи винен християнин з Іраку Салван Моміка, який спалював Коран у Швеції.

Його дії викликали обурення в мусульманських країнах.

Ухвалення рішення було відкладено через те, що один із обвинувачених помер.

Швеції неодноразово відбувалися акції, на яких спалювалися примірники Корану.

Такі країни як Катар, Йорданія, Марокко, Туреччина, ОАЕ, Іран, Ірак і Ємен висловлювали протести через такі дії.