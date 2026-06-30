У Швеції заявили, що загроза з боку росії не зникне після відходу путіна

Опитування також свідчать про наявність справжньої підтримки серед частини російського населення, не обов'язково самої війни, але амбіцій росії "як великої держави".

У військовій розвідці Швеції вважають, що російський режим, ймовірно, залишатиметься загрозою для своїх сусідів ще довго після закінчення правління путіна.

Про це заявив голова шведської військової розвідки Томас Нільссон, цитує Bloomberg.

"Ми не вважаємо цю кризу тимчасовою; росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння. Ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло", – сказав Нільссон.

Він також розповів, що економіка росії продовжує переживати труднощі, а посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати наслідки чотирирічної повномасштабної війни для економічного зростання та інфляції.

Водночас, за словами Нільссона, у найближчій перспективі немає нічого, що вказувало б на загрозу стабільності режиму путіна. "Політична опозиція фактично ліквідована через вигнання, ув'язнення або, у найгірших випадках, вбивства. Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в русло політичної альтернативи", – сказав глава шведської розвідки.

Опитування також свідчать про наявність справжньої підтримки серед частини російського населення, не обов'язково самої війни, але амбіцій росії "як великої держави", зазначив Нільссон. "Ми не очікуємо жодних кардинальних змін", – додав він.