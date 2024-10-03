У Швеція вважають Іран відповідальним за напади на посольства Ізраїлю в Копенгагені і Стокгольмі

Однак достеменно винуватці невідомі.

За вибухами і стріляниною біля посольств Ізраїлю в Швеції та Данії може стояти Іран.

Про це повідомило шведське розвідувальне агентство Sapo, пише Times.

Керівник операцій цього агентства, Фредерік Холлстром, сказав, що поки що це припущення.

Частково висновок про причетність Ірану залежав від вибору цілей та способу злочину. Однак достеменно винуватці невідомі.

Нагадаємо. що учора вдень біля ізраїльського посольства в Копенгагені підірвали дві гранати. До цього, увечері вівторка, у Швеції чоловік відкрив вогонь по посольству Ізраїлю.

Шведська національна телерадіокомпанія SVT повідомила, що поліція припускає зв'язок злочинців із потужною бандою, афілійованою з Іраном. Також є версія, що розпорядження про злочини надав Тегеран.