У швейцарських Альпах спалахнула пожежа в ресторані, що знаходиться на висоті 3 тисяч метрів Роботи з гасіння дуже складні. Об’єкт розташований на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря, дістатися до нього можна лише вертольотом

У швейцарських Альпах на гірськолижній станції в Ле Дьяблере, де розміщений також ресторан, на вершині гори на висоті 3 тисяч метрів в понеділок вранці спалахнула пожежа.

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Про це повідомляє SRF. У будівлі компанії Glacier 3000, яка керує декількома канатними дорогами та гірськолижними підйомниками, також розташований панорамний ресторан, створений зірковим архітектором Маріо Ботта. За даними поліції кантону Во, роботи з гасіння дуже складні. Об’єкт розташований на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря, дістатися до нього можна лише вертольотом. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки на момент пожежі на місці нікого не було. Наскільки постраждали технічні системи канатної дороги, поки незрозуміло. Канатна дорога наразі буде закрита. Прокуратура розпочала розслідування для встановлення причини пожежі.

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