CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ швейцарських Альпах на гірськолижній станції в Ле Дьяблере, де розміщений також ресторан, на вершині гори на висоті 3 тисяч метрів в понеділок вранці спалахнула пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У швейцарських Альпах спалахнула пожежа в ресторані, що знаходиться на висоті 3 тисяч метрів
Роботи з гасіння дуже складні. Об’єкт розташований на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря, дістатися до нього можна лише вертольотом
Фото: https://twitter
Про це повідомляє SRF.
У будівлі компанії Glacier 3000, яка керує декількома канатними дорогами та гірськолижними підйомниками, також розташований панорамний ресторан, створений зірковим архітектором Маріо Ботта.
За даними поліції кантону Во, роботи з гасіння дуже складні. Об’єкт розташований на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря, дістатися до нього можна лише вертольотом.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки на момент пожежі на місці нікого не було.
Наскільки постраждали технічні системи канатної дороги, поки незрозуміло. Канатна дорога наразі буде закрита.
Прокуратура розпочала розслідування для встановлення причини пожежі.
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19 09 2022 16:25 МЕДІА
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