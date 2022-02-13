Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60%

В "А-95" зазначили, що минулого місяця транзит авіаційного палива, дизпалива та мазуту не здійснювався
У січні 2022 року обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 60% порівняно з січнем-2021.
У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60% Фото: з вільних джерел
Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
 
Перевезення бензину до Молдови залишилося на рівні січня 2021 року — 200 т. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії до Молдови склали 600 т, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року.
 
В "А-95" зазначили, що минулого місяця транзит авіаційного палива, дизпалива та мазуту не здійснювався.
 
Нагадуємо:
 
2021 року транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42% — до 42,7 тис. т, порівняно з обсягами 2020 р. (73,7 тис. т).
 
Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2022 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.