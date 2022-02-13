НОВИНИУ січні 2022 року обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 60% порівняно з січнем-2021.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60%
В "А-95" зазначили, що минулого місяця транзит авіаційного палива, дизпалива та мазуту не здійснювався
Фото: з вільних джерел
Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
Перевезення бензину до Молдови залишилося на рівні січня 2021 року — 200 т. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії до Молдови склали 600 т, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року.
В "А-95" зазначили, що минулого місяця транзит авіаційного палива, дизпалива та мазуту не здійснювався.
Нагадуємо:
2021 року транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42% — до 42,7 тис. т, порівняно з обсягами 2020 р. (73,7 тис. т).
Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".
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13 02 2022 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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