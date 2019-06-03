Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У сільраді на Київщині побили журналіста, розбили камеру

Патрульна поліція Києво-Святошинського відділу поліції попередньо з'ясувала, що журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з Чабанівської сільської ради
У селі Чабани журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з сільради, завдавши їм тілесних ушкоджень та пошкодивши відеокамеру.
У сільраді на Київщині побили журналіста, розбили камеру Фото: npu.gov.ua

О 12.15 у середу, 6 березня, 37-річний киянин повідомив поліції Київщини, що в приміщенні сільської ради Чабанів невідомі особи побили його та пошкодили відеокамеру, інформує головне управління Національної поліції в Київській області.  

Патрульна поліція Києво-Святошинського відділу поліції  попередньо з'ясувала, що журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з Чабанівської сільської ради – у результаті працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження, пошкоджено відеоапаратуру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Слідчо-оперативна група опитує свідків, з’ясовує всі обставини події.

Поліцейські також проводять невідкладні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення.

Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького було скоєно нападВідзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.