У сільраді на Київщині побили журналіста, розбили камеру
О 12.15 у середу, 6 березня, 37-річний киянин повідомив поліції Київщини, що в приміщенні сільської ради Чабанів невідомі особи побили його та пошкодили відеокамеру, інформує головне управління Національної поліції в Київській області.
Патрульна поліція Києво-Святошинського відділу поліції попередньо з'ясувала, що журналіста однієї з радіостанцій та його колегу виштовхали з Чабанівської сільської ради – у результаті працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження, пошкоджено відеоапаратуру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
Слідчо-оперативна група опитує свідків, з’ясовує всі обставини події.
Поліцейські також проводять невідкладні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення.
Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького було скоєно напад. Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).
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