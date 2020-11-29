У Сінгапурі народився хлопчик з антитілами до COVID-19. Невідомо, чи є у дитини імунітет — вчені вивчають

У Сінгапурі 7 листопада у жінки, яка в березні перехворіла на COVID-19, народився хлопчик з антитілами до коронавірусу. Поки невідомо, чи означає це, що у дитини є імунітет — науковці намагаються вивчити це питання. Про це повідомляє Straits Times.

31-річна Селін Нг-Чан отримала позитивний результат тесту на COVID-19 після повернення з сімейної відпустки у Європі. Тоді вона була на 10 тижні вагітності.

"Я не переживала, що Олдрін (так назвали сина - ред.) отримає COVID-19. Я читала, що ризик передачі вірусу від матері до плоду дуже низький", - розповіла жінка.

Крім Селін, інфікувалися її старша дочка Алдріна та мати, у якої виникло ускладнення хвороби. Селін та Алдріна перенесли хворобу без ускладнень, їх виписали з лікарні через 2,5 тижні лікування.

У самої жінки антитіла до коронавірусу зникли, її лікар припускає, що мати могла передати антитіла сину під час вагітності.

Що кажуть науковці?

У жовтні журнал Emerging Infectious Diseases опублікував дослідження, у якому взяли участь 11 жінок з Уханя (Китай), які перехворіли на COVID-19.

Тоді у всіх немовлят виявили антитіла IgG - менші антитіла, які можуть передаватися через плаценту до плоду. А у 5 дітей були антитіла IgM, які виробляються безпосередньо на інфекцію і не переносяться через плаценту до плоду.

Національна університетська лікарня та декілька державних лікарень Сінгапуру зараз беруть участь у масштабному дослідженні того, як COVID-19 у вагітних жінок може впливати на їхніх дітей.

Селін Нг-Чан та її новонароджений син є добровольцями в дослідженні. Науковці поки не знають, чи наявність антитіл у новонародженої дитини гарантує їй захист від інфекції та якщо так, то наскільки тривалий такий захист. Також вони мають встановити, чи антитіла передаються від матері до дитини, чи організм дитини сам їх виробляє.

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