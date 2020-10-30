У Сінгапурі створили тест на COVID-19, який показує результат за хвилину. Його точність — понад 90%

Сінгапурські розробники представили респіраторну трубку з одноразовою насадкою, яку можна використовувати для тестування заражених коронавірусом. За їхніми словами, пристрій видає доволі точний результат за хвилину.

Про це повідомляє стартап Breathonix, який створив цю розробку.

Для того, щоб пройти тест на коронавірус, потрібно просто вдихнути у трубку з одноразовою насадкою. Науковці провели дослідження за участі 180 добровольців, яке показало, що апарат виявляє коронавірус із точністю більш ніж 90%.

Розробники тестера планують отримати дозвіл на винахід на початку наступного року. Однак вони зазначають, що розробка може бути дуже дорогою для широкого розповсюдження.

Які тести на коронавірус є зараз?

Зараз існують три види тестів на коронавірус: експрес-тести, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести).

Експрес-тест визначає наявність саме антитіл до вірусу в крові, а не власне присутність вірусу. Цей метод вважають не дуже точним, оскільки антитіла організм людини починає виробляти не з першого дня інфікування хворобою, а приблизно на 5-7 день.

ПЛР-тести вважаються більш точними, оскільки фіксують присутність самого вірусу, тобто його ДНК чи РНК, які є носіями генетичної інформації. Але й вони можуть давати хибнопозитивний результат десь у третині випадків.

Тест імуноферментного аналізу виявляє антитіла до вірусу в організмі людини, тобто визначає, що вона вже перехворіла. Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання.

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