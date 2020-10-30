У Сінгапурі створили тест на COVID-19, який показує результат за хвилину. Його точність — понад 90%
Про це повідомляє стартап Breathonix, який створив цю розробку.
Для того, щоб пройти тест на коронавірус, потрібно просто вдихнути у трубку з одноразовою насадкою. Науковці провели дослідження за участі 180 добровольців, яке показало, що апарат виявляє коронавірус із точністю більш ніж 90%.
Розробники тестера планують отримати дозвіл на винахід на початку наступного року. Однак вони зазначають, що розробка може бути дуже дорогою для широкого розповсюдження.
Які тести на коронавірус є зараз?
Зараз існують три види тестів на коронавірус: експрес-тести, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести).
Експрес-тест визначає наявність саме антитіл до вірусу в крові, а не власне присутність вірусу. Цей метод вважають не дуже точним, оскільки антитіла організм людини починає виробляти не з першого дня інфікування хворобою, а приблизно на 5-7 день.
ПЛР-тести вважаються більш точними, оскільки фіксують присутність самого вірусу, тобто його ДНК чи РНК, які є носіями генетичної інформації. Але й вони можуть давати хибнопозитивний результат десь у третині випадків.
Тест імуноферментного аналізу виявляє антитіла до вірусу в організмі людини, тобто визначає, що вона вже перехворіла. Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання.
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