Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У СІЗО Москви прийняли передачу для політв’язнів Кольченка, Гриба, Балуха, Клиха, Карпюка, - журналістка

"Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає"
У московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.
У СІЗО Москви прийняли передачу для політв’язнів Кольченка, Гриба, Балуха, Клиха, Карпюка, - журналістка Фото: mtot.gov.ua

"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевим поїхали навмання в "Лефортово", зібравши п’ять передачок. Всі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варена в вакуумі, горіхи. Але все це повна дурниця в порівнянні з прізвищами людей, яким передали ці продукти", - зазначила журналістка Вікторія Івлєва у Facebook, повідомляє "Громадське".

На запитання, чи означає це, що політв’язні справді там, Івлєва відповіла: "Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає. Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів".

Нагадаємо, що український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2019 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.