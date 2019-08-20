У СІЗО Москви прийняли передачу для політв’язнів Кольченка, Гриба, Балуха, Клиха, Карпюка, - журналістка
"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевим поїхали навмання в "Лефортово", зібравши п’ять передачок. Всі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варена в вакуумі, горіхи. Але все це повна дурниця в порівнянні з прізвищами людей, яким передали ці продукти", - зазначила журналістка Вікторія Івлєва у Facebook, повідомляє "Громадське".
На запитання, чи означає це, що політв’язні справді там, Івлєва відповіла: "Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає. Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів".
Нагадаємо, що український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн