У СІЗО Москви прийняли передачу для політв’язнів Кольченка, Гриба, Балуха, Клиха, Карпюка, - журналістка

"Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає"

У московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевим поїхали навмання в "Лефортово", зібравши п’ять передачок. Всі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варена в вакуумі, горіхи. Але все це повна дурниця в порівнянні з прізвищами людей, яким передали ці продукти", - зазначила журналістка Вікторія Івлєва у Facebook, повідомляє "Громадське".

На запитання, чи означає це, що політв’язні справді там, Івлєва відповіла: "Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає. Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів".

Нагадаємо, що український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ".