У сквері на Троєщині невідомі за ніч вкрали понад 300 саджанців чагарників і дерев
Сквер на вул. Маяковського 2Б обнесли в ніч на 4 квітня, повідомляє прес-служба КП з утримання зелених насаджень на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Це фото скверу Маяковського, 2Б, де встановлено пам'ятник Воїну-добровольців. Пам'ятайте, ще кілька днів тому ця територія була багата пишними зеленими насадженнями. Зараз жителів району зустрічають ось такі порожні, зубожілі клаптики землі. "Подякуємо" за це нелюдам, що по-варварськи позбавили деснянців можливості відпочивати в мальовничому сквері", - сказано в повідомленні.
У КП також обурилися тим, що невідомі фактично знищили сквер, створений на честь захисників Батьківщини.
У сквері викопали понад 300 саджанців: 261 шт. ялівцю, 38 шт. сосни, 14 шт. барбарису, 12 шт. тису, три троянди і одну тую. Загальну вартість насаджень КП не вказав.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження і ми сподіваємося, що злочинці будуть відповідати за свої дії перед законом", - сказано в повідомленні комунальників.
Нагадаємо, що МОН планує запровадити окрему програму підтримки заповідників та ботсадів.
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