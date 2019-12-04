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У Словаччині екс-військовий зізнався у вбивстві журналіста Куцяка

Яна Куцяка і його наречену Мартіну Кушнірову застрелили в їхньому будинку неподалік від Братислави.
У Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.
У Словаччині екс-військовий зізнався у вбивстві журналіста Куцяка Фото: з відкритих джерел

Марчек зізнався, що власноруч стріляв у пару, зазначає словацьке видання Aktuality.

Нагадаємо, в лютому 2018 року словацького журналіста Яна Куцяка і його наречену Мартіну Кушнірову застрелили в їхньому будинку неподалік від Братислави. На момент вбивства 27-річний Куцяк спільно з журналістами OCCRP розслідував участь італійської мафії "Ндрангета" у підприємницькій діяльності країни й вивчав її зв'язки з урядом екс-прем'єра Роберта Фіцо.

Наприкінці вересня поліція затримала вісьмох людей, п’ятьох з яких згодом відпустила. Решту обвинувачують в умисному вбивстві Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової. Вбивство замовили за 70 тисяч євро, 50 з яких виконавець отримав готівкою, а решта пішла як розрахунок за попередній борг. Одну з затриманих жінок ідентифікували як А. Ж. — Альону Жужову, яка є колегою Кочнера, і ніби це сама вона є замовницею вбивства і знайома з фігурантом розслідувань Яна, мультимільйонером Маріаном Кочнером.

У Словаччині в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті

 

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12 04 2019 13:05
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