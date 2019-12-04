У Словаччині екс-військовий зізнався у вбивстві журналіста Куцяка

У Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Марчек зізнався, що власноруч стріляв у пару, зазначає словацьке видання Aktuality.

Нагадаємо, в лютому 2018 року словацького журналіста Яна Куцяка і його наречену Мартіну Кушнірову застрелили в їхньому будинку неподалік від Братислави. На момент вбивства 27-річний Куцяк спільно з журналістами OCCRP розслідував участь італійської мафії "Ндрангета" у підприємницькій діяльності країни й вивчав її зв'язки з урядом екс-прем'єра Роберта Фіцо.

Наприкінці вересня поліція затримала вісьмох людей, п’ятьох з яких згодом відпустила. Решту обвинувачують в умисному вбивстві Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової. Вбивство замовили за 70 тисяч євро, 50 з яких виконавець отримав готівкою, а решта пішла як розрахунок за попередній борг. Одну з затриманих жінок ідентифікували як А. Ж. — Альону Жужову, яка є колегою Кочнера, і ніби це сама вона є замовницею вбивства і знайома з фігурантом розслідувань Яна, мультимільйонером Маріаном Кочнером.