У Слов’янську чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї: поранені три жінки й підліток
53-річний чоловік відкрив стрілянину під час побутового конфлікту, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Поранення від гумових куль дістали місцеві жительки 26, 33 і 47 років, а також 16-річний хлопець. На місці події поліцейські виявили дві гільзи калібру 9 мм і кулю.
Також правоохоронці вилучили за місцем проживання стрілка травматичний пістолет і бойовий пістолет Макарова, викрадений з будівлі міського відділу міліції під час його захоплення бойовиками в 2014 році.
За фактом незаконного зберігання зброї відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 4 статті 296 (хуліганство).
Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.
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